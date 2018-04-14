Глава Пентагона: Дальнейшие действия союзников зависят от поведения Асада

Дальнейшие военные операции союзников в Сирии зависят от действий президента Сирии Башара Асада.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Маттис, сообщает CNN.

"Если он решит использовать химическое оружие в будущем, то, конечно, силы, которые подписали запрет химического оружия, будут иметь все основания выступить против Асада, если он решит нарушить это, но сейчас это разовый удар", - сказал Маттис.

Он заявил, что США, Великобритания и Франция приняли "решительным действиям" против сирийской инфраструктуры химического оружия.

"Очевидно, режим Асада получил сообщение", - сказал он, добавив, что союзники "сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданских".

В ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, связывают с химическим оружием.

Европейская правда