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У ДПСУ підрахували, що з України видворено 40 тисяч іноземців-правопорушників

Субота, 14 квітня 2018, 09:30

З 1991 року з України було видворено понад 40 тисяч іноземців-правопорушників, затримано близько 150 тис. нелегальних мігрантів та відмовлено у пропуску майже 180 тис. потенційним незаконним мігрантам.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

За даними ДПСУ, спроби мігрантів незаконно перетнути кордон зменшилися за 2015-2017 рр.: у 2015 році зафіксовано 1807 таких осіб, у 2016 – 1040 осіб, у 2017 – 886 осіб. 

"З 2008 р. на кордонах з країнами ЄС вдалося зменшити кількість спроб порушення кордону незаконними мігрантами на 10% і у подальші роки фіксується постійний спад незаконної міграції. Наприклад, у 2008 році за незаконне перетинання кордону затримано 3,4 тисячі мігрантів, а вже у 2016 – 1,04 тисячі", - зазначили прикордонники. 

Теми: Прикордонна службаміграція
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