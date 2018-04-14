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В ГПСУ подсчитали, что из Украины выдворили 40 тыс. иностранцев-нарушителей

Суббота, 14 апреля 2018, 09:30

С 1991 года из Украины было выдворено более 40 тыс. иностранцев-правонарушителей, задержано около 150 тыс. нелегальных мигрантов и отказано в пропуске почти 180 тыс. потенциальным незаконным мигрантам.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, попытки мигрантов незаконно пересечь границу сократились за 2015-2017 гг.: в 2015 году зафиксировано 1807 таких лиц, в 2016 - 1040 человек, в 2017 - 886 человек.

"С 2008 г. на границах со странами ЕС удалось сократить количество попыток нарушения границы незаконными мигрантами на 10% и в последующие годы фиксируется постоянный спад незаконной миграции. Так, в 2008 году за незаконное пересечение границы задержаны 3,4 тысячи мигрантов, а уже в 2016 - 1,04 тысячи", - отметили пограничники.

Темы: Пограничная службамиграция
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