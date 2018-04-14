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До суду пішло 19 звинувачення по депутатах з Севастополя: підозрюють у держзраді

Субота, 14 квітня 2018, 10:59

Прокуратура АР Крим направила до суду обвинувальний акт стосовно депутата Севастопольської міськради, який обвинувачується за ч.1 ст. 111 КК - "державна зрада".

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

"Отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 р. депутат надав допомогу та сприяв окупації Криму. Зокрема, голосував за ухвалення низки постанов, підтримав рішення ВР Криму про проведення так званого "загальнокримського референдуму", - заявили у відомстві.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

У прокуратурі нагадали, що загалом до суду вже спрямовано обвинувальні акти стосовно 19 депутатів Севастопольської міської ради.

"Українська правда" у Threads

Теми: Криманексіясуд
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