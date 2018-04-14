В суд ушло 19-е обвинение по депутатам из Севастополя: подозревают в госизмене

Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Севастопольского горсовета, который обвиняется по ч.1 ст. 111 УК - "государственная измена".

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"Получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 г. депутат оказал помощь и содействие оккупации Крыма. В частности, голосовал за принятие ряда постановлений, поддержал решение ВР Крыма о проведении так называемого "общекрымского референдума", - заявили в ведомстве.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

В прокуратуре напомнили, что в целом в суд уже направлены обвинительные акты в отношении 19 депутатов Севастопольского городского совета.