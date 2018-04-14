Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В суд ушло 19-е обвинение по депутатам из Севастополя: подозревают в госизмене

Суббота, 14 апреля 2018, 10:59

Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Севастопольского горсовета, который обвиняется по ч.1 ст. 111 УК - "государственная измена".

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"Получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 г. депутат оказал помощь и содействие оккупации Крыма. В частности, голосовал за принятие ряда постановлений, поддержал решение ВР Крыма о проведении так называемого "общекрымского референдума", - заявили в ведомстве.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

В прокуратуре напомнили, что в целом в суд уже направлены обвинительные акты в отношении 19 депутатов Севастопольского городского совета.

Темы: Крыманнексиясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: