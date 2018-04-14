СБУ: Держпідприємство на Миколаївщині користувалося російським ПЗ

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Субота, 14 квітня 2018, 11:59

Служба безпеки України припинила використання на одному з держпідприємств на Миколаївщині російського програмного забезпечення.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ 14 квітня.  

"Правоохоронці встановили, що державний морський оператор, який має стратегічне значення для економіки та безпеки України у сфері водного транспорту, закупив небезпечну ІТ-продукцію виробництва РФ", - зазначили в СБУ. 

За умовами договору, російський виробник отримав можливість доступу через віддалене адміністрування до інформації та даних, використання яких могло порушити стале функціонування важливого інфраструктурного об’єкту.

"СБУ поінформувало керівництво держпідприємства про виявлені загрози. Наразі загрози безпечному судноплавству локалізовано: використання програми виробництва РФ припинено, заблоковано канали її зв’язку із зовнішніми телекомунікаційними мережами, вживаються заходи для заміни російського ІТ-продукта на альтернативні програмні комплекси", - повідомили в СБУ. 

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