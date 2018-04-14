СБУ: Госпредприятие на Николаевщине пользовалось российским ПО

Служба безопасности Украины прекратила использование на одном из госпредприятий на Николаевщине российского программного обеспечения.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ 14 апреля.

"Правоохранители установили, что государственный морской оператор, имеющий стратегическое значение для экономики и безопасности Украины в сфере водного транспорта, закупил опасную ИТ-продукцию производства РФ", - отметили в СБУ.

По условиям договора, российский производитель получил возможность доступа через удаленное администрирование к информации и данным, использование которых могло нарушить устойчивое функционирование важного инфраструктурного объекта.

"СБУ проинформировало руководство госпредприятия об обнаруженных угрозах. В настоящее время угроза безопасному судоходству локализовано: использование программы производства РФ прекращено, заблокированы каналы ее связи с внешними телекоммуникационными сетями, принимаются меры для замены российского ИТ-продукта на альтернативные программные комплексы", - сообщили в СБУ.