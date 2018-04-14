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У Києві взяли під варту 12 грабіжників: нападали на лотереї

Субота, 14 квітня 2018, 12:39

Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 12 чоловікам, яких затримали за вчинення розбійних нападів у Дарницькому та Дніпровському районах Києва.

Про це 14 квітня повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

Усім затриманим було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України - "Розбій".

"В ніч на 12 квітня згадані особи увірвалися до пункту миттєвих лотерей на вул.Привокзальній, розтрощили там меблі та обладнання та погрожуючи касирам зброєю, викрали з каси 4 тис. грн. Менш ніж за годину ці ж особи за аналогічних обставин вчинили напад на ще одну лотерею на вул.Малишка - розтрощивши у приміщенні меблі та обладнання, вони заволоділи грошима у сумі понад 10 тис. грн", - повідомили у прокуратурі. 

Підозрюваних затримали, речові докази - зброю, амуніцію та гроші  - вилучили. 

Наразі проводиться перевірка причетності зловмисників до вчинення ще 4 аналогічних злочинів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київпрокуратура
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