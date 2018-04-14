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В Киеве взяли под стражу 12 грабителей: нападали на лотереи

Суббота, 14 апреля 2018, 12:39

Шевченковский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 12 мужчинам, которых задержали за совершение разбойных нападений в Дарницком и Днепровском районах Киева.

Об этом 14 апреля сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Всем задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК Украины - "Разбой".

"В ночь на 12 апреля упомянутые лица ворвались в пункт мгновенных лотерей на ул.Привокзальная, разбили там мебель и оборудование и угрожая кассирам оружием, похитили из кассы 4 тыс. грн. Менее чем через час эти же лица при аналогичных обстоятельствах совершили нападение на еще одну лотерею на ул.Малышко - разгромив в помещении мебель и оборудование, они завладели деньгами в сумме более 10 тыс. грн", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемых задержали, вещественные доказательства - оружие, амуницию и деньги - изъяли.

В настоящее время проводится проверка причастности злоумышленников к совершению еще 4 аналогичных преступлений.

Темы: Киевпрокуратура
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