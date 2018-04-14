Порошенко звільнив від податку організаторів фіналів ЛЧ УЄФА в Україні

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Субота, 14 квітня 2018, 12:59

Президент Петро Порошенко підписав закон, яким від сплати ЄСВ (єдиного соцвнеску) звільнено організаторів фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, які відбудуться в Україні.

Як повідомили у прес-службі глави держави, закон, ухвалений парламентом 22 березня 2018 року, спрямований на "забезпечення реалізації взятих зобов’язань щодо належного проведення в Україні фінальних матчів ЛЧ УЄФА-2018".

Зокрема до 1 червня передбачається звільнення від нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування представників або посадових осіб асоціацій - членів УЄФА; членів делегацій, що беруть участь у фінальних матчах, у тому числі членів команд, які здобули право на участь у фінальних матчах; фізичних осіб, акредитованих УЄФА (співробітників та тимчасових працівників, представників засобів масової інформації, партнерів УЄФА, представників спонсорів).

"Відповідні нарахування здійснюються за виконання робіт та/або надання послуг на території України або за її межами на період підготовки та проведення в Україні фінальних матчів ЛЧ УЄФА та ЛЧ УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, зокрема, але не виключно - у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових, оплати проживання, забезпечення медичного страхування та/або страхування життя таким особам або третім особам на користь таких осіб, незалежно від їх участі у проведенні зазначених фінальних матчів", - зазначено у повідомленні. 

Теми: футбол податки УЄФА
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