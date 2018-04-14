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Порошенко освободил от налога организаторов финалов ЛЧ УЕФА в Украине

Суббота, 14 апреля 2018, 12:59

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым от уплаты ЕСВ (единый взнос на соцстрахование) освобождаются организаторы финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018, которые пройдут в Украине.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, закон, принятый парламентом 22 марта 2018 г., направлен на "обеспечение реализации взятых обязательств по надлежащему проведению в Украине финальных матчей ЛЧ УЕФА-2018".

В частности до 1 июня предусматривается освобождение от начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование представителей или должностных лиц ассоциаций - членов УЕФА; членов делегаций, участвующих в финальных матчах, в том числе членов команд, которые получили право на участие в финальных матчах; физлиц, аккредитованных УЕФА (сотрудников и временных работников, представителей СМИ, партнеров УЕФА, представителей спонсоров).

"Соответствующие начисления осуществляются за выполнение работ и/или оказание услуг на территории Украины или за ее пределами на период подготовки и проведения в Украине финальных матчей ЛЧ УЕФА и ЛЧ УЕФА среди женщин сезона 2017/2018, в частности, но не исключительно - в виде заработной платы, возмещения расходов и суточных, оплаты проживания, обеспечения медстрахования и/или страхования жизни таким лицам или третьим лицам в пользу таких лиц, независимо от их участия в проведении указанных финальных матчей", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: футболналогиУЕФА
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