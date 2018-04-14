Меркель: Німеччина підтримує ракетні удари по Сирії

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Субота, 14 квітня 2018, 13:16

Уряд Німеччини підтримує дії США, Великої Британії та Франції, які завдали ракетного удару по цілях у Сирії.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє Deutsche Welle.

"Військова операція була вимушеною та співмірною задля дотримання міжнародної заборони застосування хімічної зброї та щоб утримати сирійський режим від подальших порушень цієї заборони", - сказала Меркель.

За її словами, наявні дані свідчать про те, що саме режим сирійського президента Башара Асада відповідальний за застосування хімічної зброї проти власного народу.

"Ми підтримуємо те, що наші американські, британські та французькі союзники як постійні члени Ради Безпеки ООН взяли таким чином на себе відповідальність", - додала глава німецького уряду.

В ніч на 14 квітня США, Велика Британія та Франція завдали авіаударів по військових об’єктах в Сирії, які пов’язують із зберіганням та виготовленням хімічної зброї.

Європейська правда

Теми: Сирія Німеччина США Росія
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