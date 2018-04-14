Меркель: Германия поддерживает ракетные удары по Сирии

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Суббота, 14 апреля 2018, 13:16

Правительство Германии поддерживает действия США, Великобритании и Франции, которые нанесли ракетный удар по целям в Сирии.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Deutsche Welle.

"Военная операция была вынужденной и соразмерной для соблюдения международного запрета применения химического оружия и чтобы сдержать сирийский режим от дальнейших нарушений этого запрета", - сказала Меркель.

По ее словам, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что именно режим сирийского президента Башара Асада ответственен за применение химического оружия против собственного народа.

"Мы поддерживаем то, что наши американские, британские и французские союзники как постоянные члены Совета Безопасности ООН приняли таким образом на себя ответственность", - добавила глава немецкого правительства.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с хранением и изготовлением химического оружия.

Европейская правда 

Темы: Сирия Германия США Росcия
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