Меркель: Германия поддерживает ракетные удары по Сирии

Правительство Германии поддерживает действия США, Великобритании и Франции, которые нанесли ракетный удар по целям в Сирии.
Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Deutsche Welle.
"Военная операция была вынужденной и соразмерной для соблюдения международного запрета применения химического оружия и чтобы сдержать сирийский режим от дальнейших нарушений этого запрета", - сказала Меркель.
По ее словам, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что именно режим сирийского президента Башара Асада ответственен за применение химического оружия против собственного народа.
"Мы поддерживаем то, что наши американские, британские и французские союзники как постоянные члены Совета Безопасности ООН приняли таким образом на себя ответственность", - добавила глава немецкого правительства.
Kanzlerin #Merkel zu den Militärschlägen der USA, Großbritanniens und Frankreichs in #Syrien: pic.twitter.com/wKU7bkRAlW— Steffen Seibert (@RegSprecher) April 14, 2018
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с хранением и изготовлением химического оружия.