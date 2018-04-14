РФ підриває державність в Україні, використовуючи російськомовне населення - аналітики

Для підриву держави в Україні, країнах Балтії та інших сусідніх країнах Росія використовує фінансовану державою телевізійну мережу, різноманітні інформаційні веб-сайти та низку місцевих організацій.

Про це йдеться у дослідженні американського аналітичного центру RAND, пише "Радіо Свобода".

За даними експертів, Росія намагається використати соцмережі для того, щоб вбити клин між громадянами та їхніми державами і для цього застосовує різну тактику.

"Там, де це можливо, вона використовує росіян та російськомовне населення. У більш віддалених країнах ЄС і НАТО Кремль намагається досягти політичного паралічу, створюючи інформаційний хаос, розбурхуючи страхи та знижуючи довіру до західних і демократичних інститутів", - зазначають аналітики.

Згідно з дослідженням, найбільш ефективною тактикою у Кремлі вважають вбивання клину між етнічними росіянами і російськомовним населенням та відповідними державами - в Україні, Латвії, Литві, Естонії, меншою мірою - у Молдові та Білорусі.

Для цього РФ використовує синхронізовані дії - складну соціальну медіа-кампанію, яка містить новинні твіти, неприєднані коментарі на веб-сторінках, облікові записи соцмереж тролів та ботів, підроблені хеш-теги та кампанії у Twitter.

За даними RAND, кількість проросійських активістів у Twitter'і, які споживають і поширюють проросійську та антиукраїнську пропаганду, становить близько 41 тисячі акаунтів.

"Протистоять їм 39 тисяч користувачів, які виробляють і поширюють проукраїнський та антиросійський контент", - зазначають експерти.

Відсутність потужних російськомовних каналів інформації, не пов’язаних з Кремлем, обмежують можливості донести інформацію від представників країн Балтії до російськомовного населення, яке не говорить місцевими мовами.

"Ці проблеми вдалося вирішити Україні, яка заборонила російське телебачення та платформи соціальних мереж", - йдеться у звіті.