РФ підриває державність в Україні, використовуючи російськомовне населення - аналітики

3189 переглядів
Субота, 14 квітня 2018, 13:59

Для підриву держави в Україні, країнах Балтії та інших сусідніх країнах Росія використовує фінансовану державою телевізійну мережу, різноманітні інформаційні веб-сайти та низку місцевих організацій.

Про це йдеться у дослідженні американського аналітичного центру RAND, пише "Радіо Свобода".

За даними експертів, Росія намагається використати соцмережі для того, щоб вбити клин між громадянами та їхніми державами і для цього застосовує різну тактику.

"Там, де це можливо, вона використовує росіян та російськомовне населення.  У більш віддалених країнах ЄС і НАТО Кремль намагається досягти політичного паралічу, створюючи інформаційний хаос, розбурхуючи страхи та знижуючи довіру до західних і демократичних інститутів", - зазначають аналітики.

Згідно з дослідженням, найбільш ефективною тактикою у Кремлі вважають вбивання клину між етнічними росіянами і російськомовним населенням та відповідними державами  - в Україні, Латвії, Литві, Естонії, меншою мірою - у Молдові та Білорусі. 

Для цього РФ використовує синхронізовані дії - складну соціальну медіа-кампанію, яка містить новинні твіти, неприєднані коментарі на веб-сторінках, облікові записи соцмереж тролів та ботів, підроблені хеш-теги та кампанії у Twitter.

За даними RAND, кількість проросійських активістів у Twitter'і, які споживають і поширюють проросійську та антиукраїнську пропаганду, становить близько 41 тисячі акаунтів.

"Протистоять їм 39 тисяч користувачів, які виробляють і поширюють проукраїнський та антиросійський контент", - зазначають експерти.

Відсутність потужних російськомовних каналів інформації, не пов’язаних з Кремлем, обмежують можливості донести інформацію від представників країн Балтії до російськомовного населення, яке не говорить місцевими мовами. 

"Ці проблеми вдалося вирішити Україні, яка заборонила російське телебачення та платформи соціальних мереж", - йдеться у звіті. 

Теми: Росія пропаганда соцмережі
powered by lun.ua
По темі
Меркель: Німеччина підтримує ракетні удари по Сирії 14 квітня 2018, 13:16
Путін засудив удар по Сирії: РФ скликає екстрене засідання РБ ООН 14 квітня 2018, 11:20
В РФ похвалилися: Сирія перехопила ракети, випущені по військовому аеродрому 14 квітня 2018, 10:02
Усі новини
Головні новини
Франція оприлюднила звіт про хімічну атаку в Сирії і звинуватила Асада
Меркель: Німеччина підтримує ракетні удари по Сирії
МЗС: Україна солідарна зі США, Францією та Британією щодо Сирії
У Міноборони Франції показали відео удару по Сирії
Усі новини
Лайфхаки

Як почати займатися спортом, коли зовсім немає часу

Лайфхаки

4 харчові лайфхаки, які насправді не працюють