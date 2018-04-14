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РФ підриває державність в Україні, використовуючи російськомовне населення - аналітики

Субота, 14 квітня 2018, 13:59
РФ підриває державність в Україні, використовуючи російськомовне населення - аналітики

У Twitter'і нарахували близько 41 тис. користувачів, які поширюють проросійську та антиукраїнську пропаганду, "протистоять" їм 39 тисяч акаунтів, які поширюють проукраїнський та антиросійський контент. 

Про це йдеться у дослідженні американського аналітичного центру RAND, який вивчав російськомовний контент у соцмережах та загрозу розповсюдження пропаганди на території колишнього СРСР, зокрема Естонії, Латвії, Литви, України,  а також меншою мірою - у Молдові та Білорусі. 

Для підриву держави в Україні, країнах Балтії та інших сусідніх країнах Росія використовує фінансовану державою телевізійну мережу, різноманітні інформаційні веб-сайти та низку місцевих організацій.

"Окрім використання багатомовної телевізійної мережі, яка фінансується державою, різних новинних сайтів, що підтримують Кремль і працюють через мережу підтримуваних Росією організацій "громадянського суспільства", РФ застосовує кампанію у соцмережах: твіти з новинами, непов'язані з повідомленнями коментарі, облікові записи тролів та ботів у соцмережах, підроблені хеш-теги та кампанії у Twitter", - зазначають аналітики.  

Мета РФ у ближньому зарубіжжі відрізняється від мети у більш віддалених країнах: у країнах Балтики та в Україні РФ використовує росіян та російськомовне населення, вбиваючи клинці між ними та урядом цих країн, НАТО та ЄС, зазначають аналітики. 

У більш віддалених країнах Росія намагається досягти політичного паралічу, створюючи інформаційний хаос, розбурхуючи страхи та знижуючи довіру до західних і демократичних інститутів. 

Відсутність потужних російськомовних каналів інформації, не пов’язаних з Кремлем, обмежують можливості донести інформацію від представників країн Балтії до російськомовного населення, яке не говорить місцевими мовами. 

"Ці проблеми вдалося вирішити Україні, яка заборонила російське телебачення та платформи соціальних мереж", - йдеться у звіті. 

Теми: Росіяпропагандасоцмережі
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