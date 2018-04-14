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РФ подрывает государственность в Украине, используя русскоязычное население - аналитики

Суббота, 14 апреля 2018, 13:59
РФ подрывает государственность в Украине, используя русскоязычное население - аналитики

В Twitter'е насчитали около 41 тыс. пользователей, которые распространяют пророссийскую и антиукраинскую пропаганду, "противостоят" им 39 тыс. аккаунтов, которые распространяют проукраинский и антироссийский контент.

Об этом говорится в исследовании американского аналитического центра RAND, который изучал русскоязычный контент в соцсетях и угрозу распространения пропаганды на территории бывшего СССР, в частности Эстонии, Латвии, Литве, Украине, а также в меньшей степени - в Молдове и Беларуси.

Для подрыва государства в Украине, странах Балтии и других соседних странах Россия использует финансируемую государством телевизионную сеть, различные информационные веб-сайты и ряд местных организаций.

"Кроме использования многоязычной телевизионной сети, финансируемой государством, различных новостных сайтов, поддерживающих Кремль и  сеть поддерживаемых Россией организаций "гражданского общества", РФ применяет кампанию в соцсетях: твиты с новостями, не связанные с сообщениями комментарии, учетные записи троллей и ботов в соцсетях, поддельные хэш-теги и кампании в Twitter", - отмечают аналитики.

Цель РФ в ближнем зарубежье отличается от целей в более отдаленных странах: в странах Балтии и в Украине РФ использует россиян и русскоязычное население, вбивая клинья между ними и правительством этих стран, НАТО и ЕС, отмечают аналитики.

В более отдаленных странах Россия пытается достичь политического паралича, создавая информационный хаос, будоража страхи и снижая доверие к западным и демократическим институтам. 

Отсутствие мощных русскоязычных каналов информации, не связанных с Кремлем, ограничивают возможности донести информацию от представителей стран Балтии,  например, к русскоязычному населению, которое не говорит на местных языках.

"Эти проблемы удалось решить Украине, которая запретила российское телевидение и платформы социальных сетей", - говорится в отчете.

Темы: Росcияпропагандасоцсети
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