РФ подрывает государственность в Украине, используя русскоязычное население - аналитики

Для подрыва государства в Украине, странах Балтии и других соседних странах Россия использует финансируемую государством телевизионную сеть, различные информационные веб-сайты и ряд местных организаций.

Об этом говорится в исследовании американского аналитического центра RAND, пишет "Радио Свобода".

По данным экспертов, Россия старается использовать соцсети для того, чтобы вбить клин между гражданами и их государствами и для этого применяет разную тактику.

"Там, где это возможно, она использует россиян и русскоязычное население. В более отдаленных странах ЕС и НАТО Кремль пытается достичь политического паралича, создавая информационный хаос, будоража страхи и снижая доверие к западным и демократическим институтам", - отмечают аналитики.

Согласно исследованию, наиболее эффективной тактикой в ​​Кремле считают вбивание клина между этническими россиянами и русскоязычным населением и соответствующими государствами - в Украине, Латвии, Литве, Эстонии, в меньшей степени - в Молдове и Беларуси.

Для этого РФ использует синхронизированные действия - сложную социальную медиа-кампанию, которая содержит новостные твиты, неприсоединенные комментарии на веб-страницах, учетные записи соцсетей троллей и ботов, поддельные хэш-теги и кампании в Twitter.

По данным RAND, количество пророссийских активистов в Twitter'e, которые потребляют и распространяют пророссийскую и антиукраинскую пропаганду, составляет около 41 тысячи аккаунтов.

"Противостоят им 39 тыс. пользователей, которые производят и распространяют проукраинский и антироссийский контент", - отмечают эксперты.

Отсутствие мощных русскоязычных каналов информации, не связанных с Кремлем, ограничивают возможности донести информацию от представителей стран Балтии русскоязычному населению, которое не говорит на местных языках.

"Эти проблемы удалось решить Украине, которая запретила российское телевидение и платформы социальных сетей", - говорится в отчете.