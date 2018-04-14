ДПСУ: До баз Інтерполу підключено 160 українських пунктів пропуску

До баз даних Інтерполу вже підключено 160 пунктів пропуску на українському кордоні.

Як повідомили у Держприкордонслужбі України, також усі вони обладнані технічними засобами з функцією біометричного контролю.

"База даних Інтерполу, крім виявлення осіб, які перебувають у міжнародному розшуку, дозволяє оперативно встановлювати та обмінюватися інформацією про викрадені та втрачені документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство тощо", - зазначили у ДПСУ.

За даними прикордонників, підключення пунктів пропуску до баз Інтерполу удосконалює співробітництво усіх правоохоронних органів України з пправоохоронними структурами іноземних держав, зокрема з ЄС, у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів.

"У 2017 році співробітниками ДПСУ було реалізовано понад 3 тисяч спрацювань, а вже з початку 2018 року – майже 550," - заявили у відомстві.