ГПСУ: К базам Интерпола подключены 160 украинских пунктов пропуска

К базам данных Интерпола уже подключены 160 пунктов пропуска на украинской границе.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, также все они оборудованы техническими средствами с функцией биометрического контроля.

"База данных Интерпола, кроме выявления лиц, находящихся в международном розыске, позволяет оперативно устанавливать и обмениваться информацией о похищенных и утраченных документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство и тому подобное", - отметили в ГПСУ.

По информации пограничников, подключение пунктов пропуска к базам Интерпола "совершенствует сотрудничество всех правоохранительных органов Украины с правоохранительными структурами иностранных государств, в частности с ЕС, в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений".

"В 2017 году ГПСУ было реализовано более 3 тысяч срабатываний, а уже с начала 2018 - почти 550", - отметили в ведомстве.