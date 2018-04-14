У Єревані противники прем'єра Саргсяна увірвалися до будівлі Громадського радіо

У центрі Єревана учасники ходи проти висунення на пост прем'єр-міністра Вірменії Сержа Саргсяна увірвалися в будівлю Громадського радіо Вірменії.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Після рішення ради Республіканської партії про затвердження Саргсяна кандидатом на посаду глави уряду, демонстранти, які перебувають з п'ятниці на площі Франції у Єревані, вирішили організувати ходу центральними вулицями міста.

Поліцейські, які охороняють будівлю Громадського радіо, не змогли завадити близько 100 демонстрантів проникнути до будівлі, один з поліцейських дістав зброю, але не став її застосовувати.

Група демонстрантів розташувалася в одній зі студій радіо.

Хода і дії демонстрантів очолює депутат парламенту Вірменії, керівник фракції "Елк" Нікол Пашинян, який вимагає прямого ефіру.