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У Єревані противники прем'єра Саргсяна увірвалися до будівлі Громадського радіо

Субота, 14 квітня 2018, 14:59

У центрі Єревана учасники ходи проти висунення на пост прем'єр-міністра Вірменії Сержа Саргсяна увірвалися в будівлю Громадського радіо Вірменії.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Після рішення ради Республіканської партії про затвердження Саргсяна кандидатом на посаду глави уряду, демонстранти, які перебувають з п'ятниці на площі Франції у Єревані, вирішили організувати ходу центральними вулицями міста.

Поліцейські, які охороняють будівлю Громадського радіо, не змогли завадити близько 100 демонстрантів проникнути до будівлі, один з поліцейських дістав зброю, але не став її застосовувати.

Група демонстрантів розташувалася в одній зі студій радіо.

Хода і дії демонстрантів очолює депутат парламенту Вірменії, керівник фракції "Елк" Нікол Пашинян, який вимагає прямого ефіру.

Як зазначає у Твіттері блогер Ізабелла Абгарян, опозиційно налаштовані учасники ходи  оточили будівлю Громадського радіо, вимагаючи надання прямого ефіру Пашиняну, який перебуває у будівлі.

Теми: Вірменія
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