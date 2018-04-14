У Єревані противники прем'єра Саргсяна увірвалися до будівлі Громадського радіо

436 переглядів
Субота, 14 квітня 2018, 14:59

У центрі Єревана учасники ходи проти висунення на пост прем'єр-міністра Вірменії Сержа Саргсяна увірвалися в будівлю Громадського радіо Вірменії.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Після рішення ради Республіканської партії про затвердження Саргсяна кандидатом на посаду глави уряду, демонстранти, які перебувають з п'ятниці на площі Франції у Єревані, вирішили організувати ходу центральними вулицями міста.

Поліцейські, які охороняють будівлю Громадського радіо, не змогли завадити близько 100 демонстрантів проникнути до будівлі, один з поліцейських дістав зброю, але не став її застосовувати.

Група демонстрантів розташувалася в одній зі студій радіо.

Хода і дії демонстрантів очолює депутат парламенту Вірменії, керівник фракції "Елк" Нікол Пашинян, який вимагає прямого ефіру.

Теми: Вірменія
powered by lun.ua
По темі
Вибух в Єревані: є постраждалі 3 квітня 2018, 03:07
Вірменська делегація оголосила бойкот ПАЧЕС у Києві 29 листопада 2017, 16:32
Асоціація мінус: нова угода Вірменії з Євросоюзом 27 листопада 2017, 11:30
Усі новини
Головні новини
Франція оприлюднила звіт про хімічну атаку в Сирії і звинуватила Асада
Меркель: Німеччина підтримує ракетні удари по Сирії
МЗС: Україна солідарна зі США, Францією та Британією щодо Сирії
У Міноборони Франції показали відео удару по Сирії
Усі новини
Фотопроект

Дзеркальний Київ в об'єктиві Євгена Белана

київ

На Хрещатику з'явилася міні-скульптурка у вигляді "Київського торта"