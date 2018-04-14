У Єревані противники прем'єра Саргсяна увірвалися до будівлі Громадського радіо
У центрі Єревана учасники ходи проти висунення на пост прем'єр-міністра Вірменії Сержа Саргсяна увірвалися в будівлю Громадського радіо Вірменії.
Про це повідомляє російський "Інтерфакс".
Після рішення ради Республіканської партії про затвердження Саргсяна кандидатом на посаду глави уряду, демонстранти, які перебувають з п'ятниці на площі Франції у Єревані, вирішили організувати ходу центральними вулицями міста.
Поліцейські, які охороняють будівлю Громадського радіо, не змогли завадити близько 100 демонстрантів проникнути до будівлі, один з поліцейських дістав зброю, але не став її застосовувати.
Група демонстрантів розташувалася в одній зі студій радіо.
Хода і дії демонстрантів очолює депутат парламенту Вірменії, керівник фракції "Елк" Нікол Пашинян, який вимагає прямого ефіру.
#Arménie Place de #Liberté!!! https://t.co/WyYpE6GVNM— Izabella Abgaryan (@samayaiza) April 13, 2018
Як зазначає у Твіттері блогер Ізабелла Абгарян, опозиційно налаштовані учасники ходи оточили будівлю Громадського радіо, вимагаючи надання прямого ефіру Пашиняну, який перебуває у будівлі.
L'opposition de l' #Arménie a entouré le bâtiment de #Radiopublique . La seule revendication est de faire la transmission directe du discours de @nikolpashinyan qui est dans le bâtiment. pic.twitter.com/o1efuFZmJG— Izabella Abgaryan (@samayaiza) April 14, 2018