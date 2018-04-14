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В Ереване противники премьера Саргсяна ворвались в здание Общественного радио

Суббота, 14 апреля 2018, 14:59

В центре Еревана участники шествия против выдвижения на пост премьер-министра Армении Сержа Саргсяна ворвались в здание Общественного радио Армении. 

Об этом сообщает российский "Интерфакс". 

После решения совета Республиканской партии об утверждении Саргсяна в качестве кандидата на пост премьера находящиеся с минувшей пятницы на площади Франции в Ереване демонстранты решили организовать шествие по центральным улицам города.

Полицейские, которые охраняют здание Общественного радио, не смогли помешать около 100 демонстрантам проникнуть в здание, один из полицейских достал оружие, но не стал его применять.

Группа демонстрантов расположилась в одной из студий радио.

Шествие и действия демонстрантов возглавляет депутат парламента Армении, руководитель фракции "Елк" Никол Пашинян, который потребовал прямого эфира.

Как отмечает в Твиттере блогер Изабелла Абгарян, оппозиционно настроенные участники шествия окружили здание Общественного радио, требуя предоставления прямого эфира Пашиняну, который находится в здании.

Темы: Армения
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