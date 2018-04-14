В Ереване противники премьера Саргсяна ворвались в здание Общественного радио
В центре Еревана участники шествия против выдвижения на пост премьер-министра Армении Сержа Саргсяна ворвались в здание Общественного радио Армении.
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
После решения совета Республиканской партии об утверждении Саргсяна в качестве кандидата на пост премьера находящиеся с минувшей пятницы на площади Франции в Ереване демонстранты решили организовать шествие по центральным улицам города.
Полицейские, которые охраняют здание Общественного радио, не смогли помешать около 100 демонстрантам проникнуть в здание, один из полицейских достал оружие, но не стал его применять.
Группа демонстрантов расположилась в одной из студий радио.
Шествие и действия демонстрантов возглавляет депутат парламента Армении, руководитель фракции "Елк" Никол Пашинян, который потребовал прямого эфира.
#Arménie Place de #Liberté!!! https://t.co/WyYpE6GVNM— Izabella Abgaryan (@samayaiza) April 13, 2018
Как отмечает в Твиттере блогер Изабелла Абгарян, оппозиционно настроенные участники шествия окружили здание Общественного радио, требуя предоставления прямого эфира Пашиняну, который находится в здании.
L'opposition de l' #Arménie a entouré le bâtiment de #Radiopublique . La seule revendication est de faire la transmission directe du discours de @nikolpashinyan qui est dans le bâtiment. pic.twitter.com/o1efuFZmJG— Izabella Abgaryan (@samayaiza) April 14, 2018