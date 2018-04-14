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Україна готується скасувати візовий режим з Колумбією

Субота, 14 квітня 2018, 15:53

Представники МЗС України та Колумбії обговорили перспективи підписання найближчим часом двосторонньої угоди про скасування візових вимог для громадян України та Колумбії.

Про це УП повідомили у департаменті консульської служби МЗС. 

Зокрема, 13 квітня директор департаменту Сергій Погорельцев провів зустріч з представниками МЗС Колумбії  -  директором з консульських та міграційних питань Лус Стелою Портілья та директором департаменту Європи Хуаном Гільєрмо Кастро.

Сторони заявили про необхідність активізувати зусилля, спрямовані на підписання двосторонньої угоди про скасування візових вимог та завершити відповідні формальності, зазначили в українському МЗС. 

Українська правда
Теми: безвізМЗС
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