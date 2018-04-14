Украина готовится отменить визовый режим с Колумбией

Представители МИД Украины и Колумбии обсудили перспективы подписания в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии.

Об этом УП сообщили в департаменте консульской службы МИД.

В частности, 13 апреля директор департамента Сергей Погорельцев провел встречу с представителями МИД Колумбии - директором по консульским и миграционным вопросам Лус Стеллой Портилья и директором департамента Европы Хуаном Гильермо Кастро.

Стороны заявили о необходимости активизировать усилия, направленные на подписание двустороннего соглашения об отмене визовых требований и завершить соответствующие формальности, отметили в украинском МИД.