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Украина готовится отменить визовый режим с Колумбией

Суббота, 14 апреля 2018, 15:53

Представители МИД Украины и Колумбии обсудили перспективы подписания в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии.

Об этом УП сообщили в департаменте консульской службы МИД.

В частности, 13 апреля директор департамента Сергей Погорельцев провел встречу с представителями МИД Колумбии - директором по консульским и миграционным вопросам Лус Стеллой Портилья и директором департамента Европы Хуаном Гильермо Кастро.

Стороны заявили о необходимости активизировать усилия, направленные на подписание двустороннего соглашения об отмене визовых требований и завершить соответствующие формальности, отметили в украинском МИД.

Украинская правда
Темы: безвизМИД
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