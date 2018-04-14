Пентагон: Ракети вразили усі визначені цілі в Сирії

Ракетні удари США, Великої Британії і Франції по військових об'єктах в Сирії знищили всі задані цілі.

Про це заявив генерал Кеннет МакКінзі на брифінгу у Пентагоні, повідомляє BBC.

За його словами, "пропорційні, точні та узгоджені удари" були спрямовані проти трьох об'єктів.

"Ми обережно вибирали ці цілі, щоб уникнути жертв серед цивільних осіб... і вони були успішно уражені", - сказав він.

МакКінзі додав, що у США немає інформації про жертви серед цивільних осіб.

Він додав, що "сирійська зброя не мала ніякого впливу" на військову операцію.

Генерал розповів, що 76 ракет потрапили в ціль біля Дамаску. "Об’єкт вже неефективний", - сказав він. По сховищу на захід від Хомса, за словами МакКінзі, випустили 22 ракети.

За словами генерала, військові удари США, Франції і Великобританії по Сирії дозволили відкинути розвиток програми хімічної зброї режиму Башара Асада на роки, повідомляє CNN. "Ми використали 105 боєприпасів проти трьох цілей, які значно вплинуть на здатність сирійського режиму розробляти, розгортати і використовувати хімічну зброю в майбутньому. Я хочу ще раз підкреслити, що цей удар був удвічі більшим, ніж останній удар в квітні 2017 року", - сказав МакКінзі. Прес-секретар Пентагону Дана Уайт в свою чергу заявила, що питання про хімічну атаку в Сирії "вимагало негайної відповіді". Вона сказала, що військова операція проти сирійського режиму не була спрямована на "пошук конфлікту в Сирії". "Але ми не можемо допустити таких грубих порушень міжнародного права", - сказала Уайт.

Раніше Дамаск заявив, що сирійським військам вдалося збити близько 30 ракет, однак ці дані нічим не підтверджені.

Європейська правда