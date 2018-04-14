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Пентагон: Ракеты поразили все определенные цели в Сирии

Суббота, 14 апреля 2018, 16:46
Пентагон: Ракеты поразили все определенные цели в Сирии

Ракетные удары США, Великобритании и Франции по военным объектам в Сирии уничтожили все заданные цели.

Об этом заявил генерал Кеннет МакКинзи на брифинге в Пентагоне, сообщает BBC.

По его словам, "пропорциональные, точные и согласованные удары" были направлены против трех объектов.

"Мы осторожно выбирали эти цели, чтобы избежать жертв среди гражданских лиц ... и они были успешно поражены", - сказал он.

МакКинзи добавил, что у США нет информации о жертвах среди гражданских лиц.

Он добавил, что "сирийское оружие не имело никакого влияния" на военную операцию.

Генерал рассказал, что 76 ракет попали в цель, расположенную возле Дамаска. "Объект уже неэффективен", - сказал он. По хранилищу к западу от Хомса, по словам МакКинзи, выпустили 22 ракеты.

Он также заявил, что военные удары США, Франции и Великобритании по Сирии позволили отбросить развитие программы химического оружия режима Башара Асада на годы, сообщает CNN.

"Мы использовали 105 боеприпасов против трех целей, которые значительно повлияют на способность сирийского режима разрабатывать, развертывать и использовать химическое оружие в будущем. Я хочу еще раз подчеркнуть, что этот удар был вдвое больше, чем последний удар в апреле 2017 года", - сказал МакКинзи.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт в свою очередь заявила, что вопрос о предполагаемой химической атаке в Сирии "требовал немедленного ответа".

Она сказала, что военная операция против сирийского режима не направлена на "поиск конфликта в Сирии".

"Но мы не можем допустить таких грубых нарушений международного права", - сказала Уайт.

Ранее Дамаск заявил, что сирийским войскам удалось сбить около 30 ракет, однако эти данные ничем не подтверждены.

Европейская правда

Темы: СШАСирия
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