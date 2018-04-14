У Києві науковці вийшли на марш: "Кого будемо кликати?"

У Києві в суботу близько 300 людей взяли участь у "Марші за науку".

Учасники маршу зібрались у парку Шевченка і вирушили на Майдан, передає "Громадське".

У тематичних костюмах та з плакатами, науковці та всі охочі пройшли маршем вулицями столиці, привертаючи увагу до важливості популяризації науки.

Основне гасло маршу — "Who you gonna call?" або "Кого будемо кликати?", коли людству загрожуватиме катастрофа.

Також учасники маршу викрикували "Логіка", "Щеплення", "ГМО", "Наука без перешкод" і "Науку не спинити".

"У науки сьогодні низьке і базове фінансування, тому ми вийшли, щоб популяризувати науку, нагадати урядовцям про важливість і необхідність науки. Ми закликаємо всіх активних українців долучитись до маршу", — прокоментував фізик-науковець та організатор акції Роман Фомов.

Глобальна ініціатива "March for Science" покликана звернути увагу урядів, громадських діячів та лідерів думок на необхідність науки та досліджень для людства.

Цьогоріч подібні заходи мають провести близько 300 міст світу. У Києві науковці марширують вже вдруге. Минулого року на подію зібралися близько ста людей.