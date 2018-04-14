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В Киеве ученые вышли на марш: "Кого будем звать?"

Суббота, 14 апреля 2018, 17:44

В Киеве в субботу около 300 человек приняли участие в "Марше за науку".

Участники марша собрались в парке Шевченко и отправились на Майдан, передает "Громадське".

 

В тематических костюмах и с плакатами, ученые и все желающие прошли маршем по улицам столицы, привлекая внимание к важности популяризации науки.

 

Основной лозунг марша - "Who you gonna call?" или "Кого будем звать?", когда человечеству будет грозить катастрофа.

Также участники марша выкрикивали "Логика", "Прививки", "ГМО", "Наука без препятствий" и "Науку не остановить".

 

"В мире науки сегодня низкое и базовое финансирование, поэтому мы вышли, чтобы популяризировать науку, напомнить чиновникам о важности и необходимости науки. Мы призываем всех активных украинцев приобщиться к маршу", - прокомментировал физик-ученый и организатор акции Роман Фомов.

 

Глобальная инициатива "March for Science" призвана обратить внимание правительств, общественных деятелей и лидеров мнений на необходимость науки и исследований для человечества.

В этом году подобные мероприятия должны пройти в около 300 городах мира. В Киеве ученые маршируют уже второй раз. В прошлом году на событие собрались около ста человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевакции
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