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Лавров заявив, що Скрипалів отруїли речовиною з країн НАТО

Субота, 14 квітня 2018, 18:08
Лавров заявив, що Скрипалів отруїли речовиною з країн НАТО

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляє, що, за інформацією дослідницького центру в Швейцарії, при отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів було використано речовину BZ, яка стояла на озброєнні США і Великобританії.

Про це він заявив у суботу на засіданні Ради з зовнішньої та оборонної політики, повідомляє РИА Новости.

"Нам стало відомо за інформацією зі швейцарського центру радіологічного та хімікорадіологічного аналізу в місті Шпіц, інформація була отримана на умовах конфіденційності. Фахівці цього центру 27 березня завершили дослідження зразків, які були спрямовані їм з ОЗХЗ, зразків, які були по лінії ОЗХЗ відібрані на місці події в Солсбері", - пояснив Лавров.

Він висловив переконання, що в лабораторії в Шпіці працюють професійні вчені, які дорожать своєю репутацією.

Лавров заявив, що цитує висновок лабораторії, направлений до ОЗХЗ:

"За підсумками проведеної експертизи в пробах виявлені сліди токсичного хімікату BZ і його прекурсори, які належать до хімічної зброї другої категорії відповідно до Конвенції щодо заборони хімічної зброї. BZ є нервово-паралітичною речовиною, що тимчасово виводить людину з ладу. Психотоксичний ефект досягається через тридцять-шістдесят хвилин після застосування і триває до чотирьох діб".

"Дана рецептура перебувала на озброєнні армії США, Великобританії та інших країн НАТО. В СРСР і Росії розробок подібних хімічних з'єднань не здійснювалося", - процитував міністр.

За словами Лаврова, Москва звертається до ОЗХЗ з питанням, "чому інформація, яка відобразила висновки фахівців з лабораторії міста Шпіц, взагалі була опущена в підсумковому документі".

"Якщо, звичайно, ОЗХЗ буде спростовувати сам факт використання лабораторії міста Шпіц, тоді було б цікаво послухати ці пояснення", - додав глава МЗС Росії.

Як повідомлялося, 12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей раніше заявила, що Сергій Скрипаль та його дочка були отруєні військовою нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок", розробленою Радянським Союзом в 1970-х і 80-х роках.

Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛавровРосіяВелика Британія
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