Лавров заявил, что Скрипалей отравили веществом из стран НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявляет, что, по информации исследовательского центра в Швейцарии, при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Великобритании.

Об этом он заявил в субботу на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), сообщает РИА Новости.

"Нам стало известно по информации из швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц, информация была получена на условиях конфиденциальности. Специалисты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО, образцов, которые были по линии ОЗХО отобраны на месте происшествия в Солсбери", - объяснил Лавров.

Он выразил убеждение, что в лаборатории в Шпице работают профессиональные, дорожащие своей репутацией учёные.

Лавров заявил, что цитирует заключение лаборатории, направленное в ОЗХО:

"По итогам проведённой экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырёх суток".

"Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось", — процитировал министр.

По словам Лаврова, Москва обращается в ОЗХО с вопросом, "почему информация, которая отразила выводы специалистов из лаборатории города Шпиц, вообще была опущена в итоговом документе".

"Если, конечно, ОЗХО будет опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, тогда было бы интересно послушать эти объяснения", — добавил глава МИД России.

Как сообщалось, 12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй ранее заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены военным нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", разработанным Советским Союзом в 1970-х и 80-х годах.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.