Бойовики стріляли з забороненої артилерії, поранено військового

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Субота, 14 квітня 2018, 18:37

У суботу внаслідок виконання бойових завдань один український військовий зазнав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Станом на 18.00 зафіксовано 28 обстрілів українських опорних пунктів.

Зокрема на Донецькому напрямку із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії обстріляні захисники Широкиного, з гранатометів та великокаліберних кулеметів – оборонці Мар’їнки, Кам’янки та Лебединського, з озброєння БМП – захисники Новотроїцького, а з великокаліберних кулеметів – українські укріплення під Павлополем, Гнутовим та Новотроїцьким.

Крім цього, оборонці Авдіївки обстріляні з гранатометів різних систем та зенітної установки.

Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили українські опорні пункти в районі Широкиного, Новомихайлівки, Кам’янки та Павлополя, а поблизу Водяного, Шахти "Бутівка" і Талаківки – вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів агресор відкривав вогонь по оборонцях Зайцевого та Луганського. Крім цього, міномети калібру 82 мм противник тричі застосував під Луганським, а захисників Троїцького – обстріляв з великокаліберних кулеметів.

Українська правда
Теми: АТО
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