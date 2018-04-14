Боевики стреляли из запрещенной артиллерии, ранен военный

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Суббота, 14 апреля 2018, 18:37

В субботу в результате выполнения боевых задач один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По состоянию на 18.00 зафиксировано 28 обстрелов украинских опорных пунктов.

В частности, на Донецком направлении из запрещенной минскими соглашениями 122 мм артиллерии обстреляны защитники Широкино, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - защитники Марьинки, Каменки и Лебединского, из вооружения БМП - защитники Новотроицкого, а из крупнокалиберных пулеметов - украинские укрепления под Павлополем, Гнутово и Новотроицким.

Кроме этого, защитники Авдеевки обстреляны из гранатометов различных систем и зенитной установки.

Также под огонь из стрелкового оружия попали украинские опорные пункты в районе Широкино, Новомихайловки, Каменки и Павлополя, а вблизи Водяного, Шахты "Бутовка" и Талаковки - велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов агрессор открывал огонь по защитникам Зайцево и Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм противник трижды применил под Луганским, а защитников Троицкого - обстрелял из крупнокалиберных пулеметов.

Украинская правда
Темы: АТО
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