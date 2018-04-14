"Динамо" в Харкові перемогло "Шахтар"

Київське "Динамо" у матчі 27 туру Прем`єр-Ліги в Харкові переграло донецький "Шахтар" із мінімальним рахунком 1:0.

Єдиний гол в матчі на 32-й хвилині провів Шепелєв, який скористався помилкою біля власного штрафного Хочолави, та ударом поміж двох захисників пробив П`ятова - 0:1.

Окрім цього моменту кияни мали ще кілька нагод, щоб збільшити рахунок. Після удару головою Кендзьори ворота гірників рятує поперечка воріт. Ще в одному епізоді мав забивати Беседін, але м`яч пролетів поруч зі штангою.

У "Шахтаря" також були шанси зрівняти рахунок ще в першому таймі. Марлос ударом з метрів 20-ти поцілив у поперечку воріт, а після підключення до атаки Ракицького м`яч з порожніх воріт "Динамо" вибив Бурда.

Якщо в першому таймі столична команда намагалася грати першим номером, то в другому таймі віддала ініціативу. Але моментів біля воріт Бойка майже не було. Можна згадати удари Ісмаїлі та Алана Патріка, які взяв Бойко.

У доданий арбітром час було кілька сутичок, які ледве не переросли в бійку, а "Шахтар" завершував гру у меншості після вилучення за другу жовту картку Тайсона. Кияни провели кінцівку матчу більш грамотно тактично, як і в цілому увесь матч, і отримали заслужену перемогу.

Отже, після 27 турів "Динамо" скоротило відставання від "Шахтаря" до трьох очок. У завершальному поєдинку 32 туру "Шахтар" поїде в гості до "Динамо".

Микола Аврамчук, для УП