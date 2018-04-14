"Динамо" в Харькове победило "Шахтер"

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Суббота, 14 апреля 2018, 19:10

Киевское "Динамо" в матче 27 тура Премьер-Лиги в Харькове переиграло донецкий "Шахтер" с минимальным счетом 1: 0.

Единственный гол в матче на 32-й минуте провел Шепелев, который воспользовался ошибкой у собственного штрафного Хочолавы, и ударом между двух защитников пробил Пятова - 0:1.

Кроме этого момента киевляне имели еще несколько возможностей увеличить счет. После удара головой Кендзеры ворота горняков спасает перекладина ворот. Еще в одном эпизоде ​​должен был забивать Беседин, но мяч пролетел рядом со штангой.

У "Шахтера" также были шансы сравнять счет еще в первом тайме. Марлос ударом метров с 20-ти попал в перекладину ворот, а после подключения к атаке Ракицкого мяч из пустых ворот "Динамо" выбил Бурда.

Если в первом тайме столичная команда пыталась играть первым номером, то во втором тайме отдала инициативу. Но моментов у ворот Бойко почти не было. Можно вспомнить удары Исмаили и Алана Патрика, которые взял Бойко.

В добавленное арбитром время было несколько столкновений, которые едва не переросли в драку, а "Шахтер" завершал игру в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку Тайсона. Киевляне провели концовку матча более грамотно тактически, как и в целом весь матч, и получили заслуженную победу.

Итак, после 27 туров "Динамо" сократило отставание от "Шахтера" до трех очков. В заключительном поединке 32 тура "Шахтер" поедет в гости к "Динамо".

Николай Аврамчук, для УП

Темы: спорт
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