США готові знову вдарити по Сирії, якщо та застосує хімзброю

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Субота, 14 квітня 2018, 19:43

Сполучені Штати можуть нанести по Сирії нових ударів, якщо режим знову використає хімічну зброю.

Як заявила під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН постпред США Ніккі Гейлі, про це їй сказав президент країни Дональд Трамп, повідомляє AP.

За її словами, Трамп сказав, що якщо сирійський режим знову використовує отруйний газ, США будуть у бойовій готовності, щоб знову вдарити.

"Сполучені Штати Америки не дозволять режимові Асада продовжувати використовувати хімічну зброю", - підкреслила Гейлі.

Як відомо, в ніч на 14 квітня США, Велика Британія та Франція завдали авіаударів по військових об’єктах в Сирії, які пов’язують із зберіганням та виготовленням хімічної зброї.

Теми: США Сирія
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