США готові знову вдарити по Сирії, якщо та застосує хімзброю

Сполучені Штати можуть нанести по Сирії нових ударів, якщо режим знову використає хімічну зброю.

Як заявила під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН постпред США Ніккі Гейлі, про це їй сказав президент країни Дональд Трамп, повідомляє AP.

Haley says President Trump told her the US is "locked and loaded" if the Syrian regime uses chemical weapons again https://t.co/Jy0o1l5s2Z pic.twitter.com/OGI8qTx3Ti