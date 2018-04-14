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США готовы снова ударить по Сирии, если та применит химоружие

Суббота, 14 апреля 2018, 19:43
США готовы снова ударить по Сирии, если та применит химоружие

Соединенные Штаты могут нанести по Сирии новые удары, если режим снова использует химическое оружие.

Как заявила во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН постпред США Никки Хейли, об этом ей сказал президент страны Дональд Трамп, сообщает AP.

По ее словам, Трамп сказал, что если сирийский режим снова использует ядовитый газ, США будут в боевой готовности, чтобы снова ударить.

"Соединенные Штаты Америки не позволят режиму Асада продолжать использовать химическое оружие", - подчеркнула Хейли.

Как известно, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с хранением и изготовлением химического оружия.

Украинская правда
Темы: СШАСирия
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