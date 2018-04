США готовы снова ударить по Сирии, если та применит химоружие

Соединенные Штаты могут нанести по Сирии новые удары, если режим снова использует химическое оружие.

Как заявила во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН постпред США Никки Хейли, об этом ей сказал президент страны Дональд Трамп, сообщает AP.

Haley says President Trump told her the US is "locked and loaded" if the Syrian regime uses chemical weapons again https://t.co/Jy0o1l5s2Z pic.twitter.com/OGI8qTx3Ti