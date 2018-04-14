Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дуда: агресія РФ в Україні заважає її діалогу з іншими країнами

Субота, 14 квітня 2018, 23:48

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що діалог демократичних країн із Росією ускладнений через те, що вона є агресором в Україні.

Як повідомляє "Польське радіо", за словами Дуди, Польщу попереджали про планований ракетний удар проти Сирії. Він назвав такий удар необхідним.

За словами Дуди, чесні держави не можуть допустити, щоб невинних людей вбивали з використанням хімічної зброї.

Він зазначив, що Польща перебуває в постійному контакті із союзниками з НАТО. Водночас діалог з Росією в цій справі ускладнений через те, що вона є агресором в Україні.

"Завжди існує шанс на діалог, якщо хтось, по-перше, хоче діалогу, а по-друге – не створює небезпечної ситуації, не є агресором. Росія, на жаль, окупує Крим, де-факто, окупує частину України, і це є сьогодні проблемою у відносинах з Росією кожної демократичної країни, яка чесно дивиться на світ, що нас оточує, і хоче безпеки", – сказав президент Польщі.

Міністерство закордонних справ країни у своєму комюніке повідомило, що Польща продовжуватиме зусилля на міжнародній арені з метою ліквідації хімічної зброї.

Українська правда
Теми: ПольщаСиріяРосіяДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Польща
Польща закриє кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить зернову заборону − Моравецький
Перевізників попередили про блокування одного з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею
У Польщі викрили агентів РФ, які збиралися підривати потяги з допомогою для України – ЗМІ
Останні новини
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
Усі новини...
Реклама: