Дуда: агресія РФ в Україні заважає її діалогу з іншими країнами

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що діалог демократичних країн із Росією ускладнений через те, що вона є агресором в Україні.

Як повідомляє "Польське радіо", за словами Дуди, Польщу попереджали про планований ракетний удар проти Сирії. Він назвав такий удар необхідним.

За словами Дуди, чесні держави не можуть допустити, щоб невинних людей вбивали з використанням хімічної зброї.

Він зазначив, що Польща перебуває в постійному контакті із союзниками з НАТО. Водночас діалог з Росією в цій справі ускладнений через те, що вона є агресором в Україні.

"Завжди існує шанс на діалог, якщо хтось, по-перше, хоче діалогу, а по-друге – не створює небезпечної ситуації, не є агресором. Росія, на жаль, окупує Крим, де-факто, окупує частину України, і це є сьогодні проблемою у відносинах з Росією кожної демократичної країни, яка чесно дивиться на світ, що нас оточує, і хоче безпеки", – сказав президент Польщі.

Міністерство закордонних справ країни у своєму комюніке повідомило, що Польща продовжуватиме зусилля на міжнародній арені з метою ліквідації хімічної зброї.