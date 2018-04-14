Дуда: агрессия РФ в Украине мешает ее диалогу с другими странами

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Суббота, 14 апреля 2018, 23:48

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что диалог демократических стран с Россией затруднен из-за того, что она является агрессором в Украине.

Как сообщает "Польское радио", по словам Дуды, Польшу предупреждали о планируемом ракетном ударе против Сирии. Он назвал такой удар необходимым.

По словам Дуды, честные государства не могут допустить, чтобы невинных людей убивали с использованием химического оружия.

Он отметил, что Польша находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО. В то же время диалог с Россией в этом деле затруднен из-за того, что она является агрессором в Украине.

"Всегда существует шанс на диалог, если кто-то, во-первых, хочет диалога, а во-вторых - не создает опасной ситуации, не является агрессором. Россия, к сожалению, оккупирует Крым, де-факто, оккупирует часть Украины, и это сегодня является проблемой в отношениях с Россией каждой демократической страной, которая честно смотрит на мир, который нас окружает, и хочет безопасности", - сказал президент Польши.

Министерство иностранных дел страны в своем коммюнике сообщило, что Польша будет продолжать усилия на международной арене с целью ликвидации химического оружия.

Украинская правда
Темы: Польша Сирия Росcия Донбасс
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