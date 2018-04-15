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У поминальні дні порядок забезпечуватимуть 14 тисяч поліцейських

Неділя, 15 квітня 2018, 00:15

У поминальні дні 15-17 квітня правопорядок в Україні забезпечуватимуть 14 тисяч поліцейських і тисяча нацгвардійців.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє департамент комунікації МВС України.

"Правоохоронці вже підготувалися до забезпечення безпеки у поминальні дні, які пройдуть 15-17 квітня. Очікується участь близько 4 мільйонів осіб.

Для охорони громадського порядку буде залучено більше 14 тисяч поліцейських та одну тисячу гвардійців", – сказав Яровий.

Також у цей період для оперативного реагування на надзвичайні ситуації залучатимуть особовий склад ДСНС та спецтехніку.

Теми: поліціяНацгвардія
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