У поминальні дні порядок забезпечуватимуть 14 тисяч поліцейських

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Неділя, 15 квітня 2018, 00:15

У поминальні дні 15-17 квітня правопорядок в Україні забезпечуватимуть 14 тисяч поліцейських і тисяча нацгвардійців.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє департамент комунікації МВС України.

"Правоохоронці вже підготувалися до забезпечення безпеки у поминальні дні, які пройдуть 15-17 квітня. Очікується участь близько 4 мільйонів осіб.

Для охорони громадського порядку буде залучено більше 14 тисяч поліцейських та одну тисячу гвардійців", – сказав Яровий.

Також у цей період для оперативного реагування на надзвичайні ситуації залучатимуть особовий склад ДСНС та спецтехніку.

Теми: поліція Нацгвардія
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