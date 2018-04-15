В поминальные дни порядок будут обеспечивать 14 тысяч полицейских

196 просмотров
Воскресенье, 15 апреля 2018, 00:15

В поминальные дни 15-17 апреля правопорядок в Украине будут обеспечивать 14 тысяч полицейских и тысяча нацгвардейцев..

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"Правоохранители уже подготовились к обеспечению безопасности в поминальные дни, которые пройдут 15-17 апреля. Ожидается участие около 4 миллионов человек.

Для охраны общественного порядка будет привлечено более 14 тысяч полицейских и одну тысячу гвардейцев", - сказал Яровой.

Также в этот период для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будут привлекать личный состав ГСЧС и спецтехнику.

Темы: полиция Нацгвардия
powered by lun.ua
По теме
МВД: В Харькове ректор вуза подделывала документы для мигрантов 12 апреля 2018, 12:07
В Украине ослабят условия вступления в Нацполицию 10 апреля 2018, 15:23
В Донецкой области пособник боевиков сдался полиции 10 апреля 2018, 09:27
Все новости
Главные новости
Украина готовит санкции для компаний, строящих Керченский мост - Омелян
Совбез ООН отклонил резолюцию РФ с осуждением удара по Сирии
США готовы снова ударить по Сирии, если та применит химоружие
"Динамо" в Харькове победило "Шахтер"
Все новости
Опыт

Студенты необычных специальностей

исследование

Ученые научились предугадывать поведение собаки