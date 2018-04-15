В поминальные дни порядок будут обеспечивать 14 тысяч полицейских

В поминальные дни 15-17 апреля правопорядок в Украине будут обеспечивать 14 тысяч полицейских и тысяча нацгвардейцев..

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"Правоохранители уже подготовились к обеспечению безопасности в поминальные дни, которые пройдут 15-17 апреля. Ожидается участие около 4 миллионов человек.

Для охраны общественного порядка будет привлечено более 14 тысяч полицейских и одну тысячу гвардейцев", - сказал Яровой.

Также в этот период для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будут привлекать личный состав ГСЧС и спецтехнику.