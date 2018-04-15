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Адмінкордон із Кримом почали патрулювати безпілотники - ДПС

Неділя, 15 квітня 2018, 00:48

Безпілотні летальні апарати українського виробництва "Spectator-M" почали патрулювати адмінкордон між анексованим РФ Кримом і материковою Україною.

Про це повідомляє Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби України.

"Нещодавно на озброєння Херсонського прикордонного загону надійшли безпілотні авіаційні комплекси "Spectator-M" вітчизняного виробництва.

Тепер прикордонники мають можливість здійснювати контроль за дотриманням правил прикордонного режиму не тільки з землі, але і з повітря", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безпілотники оснащені сучасними камерами, які дозволяють відслідковувати ділянку до 50 кілометрів на висоті до 2 тисяч метрів.

"Наразі комплекси "Spectator-M" використовуються на морській ділянці відповідальності прикордонного загону та на сухопутній ділянці на адмінкордоні з Кримом", – додали у відомстві.

Після анексії півострова Росією на початку 2014 року між материковою Україною і Кримом з'явився адміністративний кордон, у Херсонській області на андмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункти в'їзду/виїзду - "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкордон
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