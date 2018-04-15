Админграницу с Крымом начали патрулировать беспилотники - ГПС

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Воскресенье, 15 апреля 2018, 00:48

Беспилотные летальные аппараты украинского производства "Spectator-M" начали патрулировать админграницу между аннексированным РФ Крымом и материковой Украиной.

Об этом сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"Недавно на вооружение Херсонского пограничного отряда поступили беспилотные авиационные комплексы "Spectator-M" отечественного производства.

Теперь пограничники имеют возможность осуществлять контроль за соблюдением правил пограничного режима не только с земли, но и с воздуха",  говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники оснащены современными камерами, которые позволяют отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров.

"Сейчас комплексы "Spectator-M" используются на морском участке ответственности пограничного отряда и на сухопутном участке на админгранице с Крымом",  добавили в ведомстве.

После аннексии полуострова Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и Крымом пролегла административная граница, в Херсонской области на андмингранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Темы: Крым граница
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