Чеський наземний лоукостер запустив рейси з України до Праги
Чеський залізничний та автобусний перевізник RegioJet запустив два рейси з Ужгорода та Мукачева до Праги.
Про це повідомляється на сайті лоукостера.
Рейси їздитимуть із пересадкою. Спочатку пасажирів автобусом доправлять до словацького міста Кошице, а звідти - потягом до Праги.
Вартість квитків починається від 18,5 євро, у спальних вагонах - 22,1 євро.
Квитки продаються на сайті компанії, через мобільний додаток і безпосередньо в автобусі.
23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами "Бориспіль" і "Львів". Рейси виконуватимуться по 10 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова. Початок польотів був запланований на жовтень 2018 року.
З повним переліком рейсів, що будуть здійснюватися з аеропортів "Бориспіль" та "Львів", можна ознайомитися за посиланням.
Пізніше Ryanair відкрив продаж на прямі рейси Київ-Берлін з вересня 2018 року.
Авіакомпанія має намір почати польоти з 3 вересня з частотою 4 рази на тиждень: по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.
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