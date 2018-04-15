Чеський наземний лоукостер запустив рейси з України до Праги

Чеський залізничний та автобусний перевізник RegioJet запустив два рейси з Ужгорода та Мукачева до Праги.

Про це повідомляється на сайті лоукостера.

Рейси їздитимуть із пересадкою. Спочатку пасажирів автобусом доправлять до словацького міста Кошице, а звідти - потягом до Праги.

Вартість квитків починається від 18,5 євро, у спальних вагонах - 22,1 євро.

Квитки продаються на сайті компанії, через мобільний додаток і безпосередньо в автобусі.

23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами "Бориспіль" і "Львів". Рейси виконуватимуться по 10 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова. Початок польотів був запланований на жовтень 2018 року.

З повним переліком рейсів, що будуть здійснюватися з аеропортів "Бориспіль" та "Львів", можна ознайомитися за посиланням.

Пізніше Ryanair відкрив продаж на прямі рейси Київ-Берлін з вересня 2018 року.

Авіакомпанія має намір почати польоти з 3 вересня з частотою 4 рази на тиждень: по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

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