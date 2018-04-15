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Чешский наземный лоукостер запустил рейсы из Украины в Прагу

Воскресенье, 15 апреля 2018, 04:43

Чешский железнодорожный и автобусный перевозчик RegioJet запустил два рейса из Ужгорода и Мукачево в Прагу.

Об этом сообщается на сайте лоукостера.

Рейсы будут ездить с пересадкой. Сначала пассажиров автобусом доставят в словацкий город Кошице, а оттуда - поездом в Прагу.

Стоимость билетов начинается от 18,5 евро, в спальных вагонах - 22,1 евро. 

Билеты продаются на сайте компании, через мобильное приложение и непосредственно в автобусе.

23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами "Борисполь" и "Львов". Рейсы будут выполняться по 10 направлениям из Киева и 5 направлениям со Львова. Начало полетов было запланировано на октябрь 2018 года.

С полным перечнем рейсов, которые будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов" можно ознакомиться по ссылке.

Позже Ryanair открыл продажи на прямые рейсы Киев-Берлин с сентября 2018 года.

Авиакомпания намерена начать полеты с 3 сентября с частотой 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Рекомендуем почитать: Сел и полетел: чего ждать пассажирам Ryanair

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Темы: ЧехияУкраинатранспорт
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