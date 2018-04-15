У столиці стався вибух біля "Київенерго"

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Неділя, 15 квітня 2018, 05:41

У Святошинському районі столиці прогримів вибух біля будівлі "Київенерго".

Про це повідомляє прес-служба відділу комунікації поліції Києва у Facebook.

"Об 00:40 у чергову частину надійшла інформація про вибух на пр. Перемоги, 93 біля будівлі "Київенерго".

Поліцейські виїхали на виклик і встановили: внаслідок події ніхто не постраждав, натомість у результаті вибуху вибито двоє дверей, пошкоджено вікна і фасад", - йдется у повідомленні.

За попередніми висновками вибухотехніків, зловмисник міг використати гранату.

Поліція встановлює всі обставини вибуху та розшукує причетних до нього осіб.

 
 
Усі фото - поліція Києва

Теми: Київ вибух
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