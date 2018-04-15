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В столице произошел взрыв возле "Киевэнерго"

Воскресенье, 15 апреля 2018, 05:41
В столице произошел взрыв возле Киевэнерго

В Святошинском районе столицы прогремел взрыв возле здания "Киевэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Киева в Facebook.

"В 00:40 в дежурную часть поступила информация о взрыве на пр. Победы, 93 возле здания" Киевэнерго".

Полицейские выехали на вызов и установили: в результате происшествия никто не пострадал, в результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.

Полиция устанавливает все обстоятельства взрыва и разыскивает причастных к нему людей.

 
 
Все фото - полиция Киева

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Темы: Киеввзрыв
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