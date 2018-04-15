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Доба в АТО: 52 обстріли, 3 поранених

Неділя, 15 квітня 2018, 06:45
Доба в АТО: 52 обстріли, 3 поранених

За минулу добу, 14 квітня, зафіксовано 52 обстріли українських опорних пунктів – 3 військових зазнали поранень.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Донецькому напрямку із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії двічі обстріляні захисники Широкиного, а з мінометів калібру 82 мм – Пісків та Шахти "Бутівка", – йдеться у звіті.

Крім цього, з гранатометів різних систем вогонь вівся по укріпленнях сил АТО в районі Авдіївки, Мар’їнки, Кам’янки, Водяного, Лебединського, Талаківки і Шахти "Бутівка", з озброєння БМП – по захисниках Новотроїцького та Водяного.

Із зенітної установки – поблизу Авдіївки, а з великокаліберних кулеметів – по українських позиціях неподалік Павлополя, Гнутового, Новотроїцького, Лебединського, Водяного та Шахти "Бутівка".

Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили опорні пункти в районі Авдіївки, Широкиного, Лебединського, Талаківки, Новомихайлівки, Кам’янки та Павлополя, а поблизу Водяного, Гнутового, Шахти "Бутівка" і Талаківки – вівся снайперський вогонь.

"На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів агресор обстрілював оборонців Зайцевого та Луганського", – наголосили у штабі.

Крім цього, міномети калібру 82 мм, гранатомети, озброєння БМП та великокаліберні кулемети противник застосував під Луганським, гранатомети та великокаліберні кулемети – в районі Майорська.

Також з великокаліберних кулеметів ворог обстріляв захисників Троїцького.

Теми: АТО
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