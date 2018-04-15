Сутки в АТО: 52 обстрела, 3 раненых

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Воскресенье, 15 апреля 2018, 06:45

За прошедшие сутки, 14 апреля, зафиксировано 52 обстрела украинских опорных пунктов  3 военных получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении из запрещенной Минскими соглашениями 122 мм артиллерии дважды обстреляны защитники Широкиного, а из минометов калибра 82 мм  Песков и Шахты "Бутовка",  говорится в отчете.

Кроме этого, из гранатометов различных систем огонь велся по укреплениям сил АТО в районе Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного, Лебединского, Талаковки и Шахты "Бутовка", из вооружения БМП  по защитниках Новотроицкого и Водяного.

Из зенитной установки  возле Авдеевки, а из крупнокалиберных пулеметов  – по украинским позициям неподалеку Павлополя, Гнутового, Новотроицкого, Лебединского, Водяного и Шахты "Бутовка".

Также под огонь из стрелкового оружия попали опорные пункты в районе Авдеевки, Широкиного, Лебединского, Талаковки, Новомихайловки, Каменки и Павлополя, а возле Водяного, Гнутового, Шахты "Бутовка" и Талаковки  велся снайперский огонь.

"На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов агрессор обстреливал защитников Зайцевого и Луганского",  подчеркнули в штабе.

Кроме этого, минометы калибра 82 мм, гранатометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы противник применил под Луганским, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы  в районе Майорска.

Также из крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял защитников Троицкого.

Темы: АТО
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