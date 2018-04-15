Британія готує відповідь на можливу кібератаку РФ - ЗМІ

Велика Британія готується до кібератаки на РФ, якщо Москва спробує втрутитись у роботу британської інфраструктури.

Про це повідомляє Sunday Times з посиланням на джерела в органах безпеки, передає Reuters.

"Джерела розповіли, що Британія готова до проведення наступальної кібероперації проти РФ, якщо Москва шкодитиме національній критичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться насамперед про Національну медичну систему чи мережу ЛЕП, які вже перебувають "у режимі високої готовності до відбиття кібератак".

"Велика Британія діятиме винятково у межах закону. Неможливо повністю відкинути вірогідність того, що вони знайдуть спосіб, щоб нашкодити нам.

Якщо вони агресивно намагатимуться переслідувати нас, ми точно матимемо змогу зробити дещо їм. Однак, на відміну від РФ, ми дотримуємося закону, тож будь-які наші дії будуть пропорційними", - сказав співрозмовник видання.

Як повідомлялося, у листопаді 2017 року Британія звинуватила РФ в кібератаках на ЗМІ, телекомунікації та енергетику.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей жорстко розкритикувала Росію, звинувативши її у втручанні в вибори, кібершпіонажі, агресії на Донбасі і незаконній анексії Криму.