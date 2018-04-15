Британия готовит ответ на возможную кибератаку РФ - СМИ

Великобритания готовится к кибератаке на РФ, если Москва попытается вмешаться в работу британской инфраструктуры.

Об этом сообщает Sunday Times со ссылкой на источники в органах безопасности, передает Reuters.

"Источники рассказали, что Великобритания готова к проведению наступательной кибероперации против РФ, если Москва будет вредить национальной критической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет прежде всего о Национальной медицинской системе или сети ЛЭП, которые уже находятся "в режиме высокой готовности к отражению кибератак".

"Великобритания будет действовать исключительно в рамках закона. Невозможно полностью исключить вероятность того, что они найдут способ, чтобы навредить нам.

Если они агрессивно будут пытаться преследовать нас, мы точно сможем ответить им. Однако, в отличие от РФ, мы придерживаемся закона, поэтому любые наши действия будут пропорциональными", - сказал собеседник издания.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Британия обвинила РФ в кибератаках на СМИ, телекомуникации и энергетику.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй жестко раскритиковала Россию, обвинив ее во вмешательстве в выборы, кибершпионаже, агрессии на Донбассе и незаконной аннексии Крыма.