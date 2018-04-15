Президент Німеччини закликав не оголошувати Росію ворогом

1154 перегляди
Неділя, 15 квітня 2018, 11:16

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив занепокоєння через нинішній напружений стан відносин між Росією та країнами Заходу.

Про це він заявив в інтерв'ю Bild am Sonntag, передає DW.

На думку Штайнмаєра, нинішнє "нестримне відчуження" між Росією та Заходом - підстава для серйозної стурбованості, адже не лишилося практично жодного "підґрунтя для довіри".

У такій ситуації, зазначає німецький президент, головним завданням для відповідальних політиків є протидія цьому відчуженню: "Незалежно від Путіна, ми не маємо оголошувати всю Росію, країну і людей, ворогами". Він додав, що країнам Заходу не варто допускати домінування "апокаліптичних настроїв" у відносинах з РФ.

Натомість Штайнмаєр вважає, що ЄС слід намагатися переконати російське керівництво шляхом "прямого діалогу". Зокрема, треба постійно вказувати Кремлю на "наслідки його дій для європейсько-російських відносин".

Нагадаємо, перебуваючи на посаді голови німецької дипломатії Штайнмаєр неодноразово робил заяви про можливе послаблення санкцій проти РФ та про неприпустимість посилення тиску на Кремль.

Крім того, у січні Штайнмаєр прийняв запрошення Петра Порошенкавідвідати у цьому році Україну.

Європейська правда

Теми: Німеччина Росія
powered by lun.ua
По темі
Німеччина і Франція працюватимуть над припиненням вогню в Сирії 14 квітня 2018, 22:37
Меркель: Німеччина підтримує ракетні удари по Сирії 14 квітня 2018, 13:16
Депутати з ультраправої "Альтернативи для Німеччини" знову зібрались в Крим 13 квітня 2018, 22:52
Усі новини
Головні новини
Доба в АТО: 52 обстріли, 3 поранених
У столиці стався вибух біля "Київенерго"
США, Франція і Британія в РБ ООН представили проект нової резолюції по Сирії
До Балуха не пускають медиків – правозахисник
Усі новини
Фотопроект

Дзеркальний Київ в об'єктиві Євгена Белана

Фотопроект

14 найкращих підводних фотографій