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Президент Германии призвал не объявлять Россию врагом

Воскресенье, 15 апреля 2018, 11:16
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность из-за нынешнего напряженное состояние отношений между Россией и странами Запада.

Об этом он заявил в интервью Bild am Sonntag, передает DW.

По мнению Штайнмайера, нынешнее "безудержное отчуждения" между Россией и Западом - основание для серьезной обеспокоенности, ведь не осталось практически никакой "основы для доверия".

В такой ситуации, отмечает немецкий президент, главной задачей для ответственных политиков является противодействие этому отчуждению: "Независимо от Путина, мы не должны объявлять всю Россию, страну и людей, врагами".Он добавил, что странам Запада не стоит допускать доминирования "апокалиптических настроений" в отношениях с РФ.

Зато Штайнмайер считает, что ЕС следует пытаться убедить российское руководство путем "прямого диалога". В частности, нужно постоянно указывать Кремлю на "последствия его действий для европейско-российских отношений".

Напомним, будучи главой немецкой дипломатии Штайнмайер неоднократно делал заявления о возможном ослаблении санкций против РФ и о недопустимости усиления давления на Кремль.

Кроме того, в январе Штайнмайер принял приглашение Петра Порошенко посетить в этом году Украину.

Европейская правда

Темы: ГерманияРосcия
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