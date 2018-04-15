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У Британії запускають "народне голосування" проти Brexit

Неділя, 15 квітня 2018, 13:43

Проєвропейські депутати, бізнес та громадські діячи запускають кампанії за додатковий референдум про вихід зі складу ЄС.

Про старт компанії BBC заявив актор Патрік Стюарт. За його словами "умови" виходу Британії зі складу ЄС виявилися не такими, як подавалося на референдумі 2016 року.

За його словами, кампанія "Голос громадськості" - це спроба об'єднати антибрексітські групи за загальною метою поведення ще одного референдуму. Відповідно, масова підтримка цієї ідеї мусить спонукати депутатів прийняти рішення про проведення остаточного референдуму.

Офіційно компанія стартує у найближчі дні із мітингу у Північному Лондоні.

Нагадаємо, що Британія остаточно втратить членство в ЄС у березні 2019 року. І консерватори, і лейбористи наразі виключають проведення другого референдум.

Європейська правда

Теми: Велика БританіяЄС
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